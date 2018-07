Motociclista a resulta herida den un accidente na Matadera ora cu un s.u.v. a bira dilanti di dje

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Matadera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chofer di un Toyota Rav bayendo direccion pariba a bay bira na man robez pero no a para pa duna preferencia na e brommer cu tabata bayendo pabao. Debi na e impacto e motociclista a resulta herida. Na yegada di e ambulans e motociclista no kier a ser atendi pa e personal di e ambulans y e ambulans a bay for di e sitio.