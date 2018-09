Soccer Institute Aruba ta Organisa un voetbal clinic di 2 dia cu ex-Hungador professional Robin Nelisse

Soccer Institute Aruba (SIA) ta organisa pa di dos biaha un voetbal clinic di dos dia, conhuntamente cu ex-hungador professional Robin Nelisse, conosi di Feyenoord, SC Cambuur, AZ, FC Utrecht y Red Bull Salzburg. E clinic lo tuma lugar dia 3 y 4 di Oktober di 9or pa 11or di mainta na Compleho Deportivo Franklyn Bareño.

Soccer Institute Aruba (SIA) ta enfoca riba profesionalismo y calidad. Esey kiermen cu nos ta percura pa tin guia apropia pa e muchanan. Banda di un trainer general, semper lo tin un of mas trainer disponibel cu atenshon personal y individual pa cada mucha cu mester di esaki. Apesar di e guia apropia tambe nos meta ta pa ofrese continuamente trainingnan inovativo y educacional.

Kiko e clinic ta ensera?

Durante e clinic tin dos ora di voetbaltraining di trainernan experiencia. E trainernan ta para cla pa comparti nan experiencia y conosemento di futbol cu tur e muchanan. E dianan lo wordo varia cu training y actividadnan di voetbal caminda un experiencia placentero ta central!

Pa ken e clinic aki ta?

E clinic ta pa muchanan entre 4 cu 15 aña. Muchanan cu no ta miembro actualmente di SIA tambe ta bon bini na e voetbalclinic aki.



Kiko e prijs di e voetbaltraining ta?

E clinic tin un costo di Awg 100, - pa cada mucha y pa e prijs aki e ta risibi:



▪ Uniform (shirt, short y meya cu logo)

▪ Certificado di participacion

▪ Medaya

▪ Un potret cu SIA su mascota Olé!

▪ Un taring varia bou guia di trainernan experiencia

▪ Posibilidad di gana premio bunita di futbol

▪ Surprise!



Con mi por registra mi yiu?

Bishita nos website siaruba.com pa registra bo yiu(nan). Una ves e registracion ta completo, bo ta risibi un confirmacion via email cu informacion di pago. E registracion ta bira definitivo una ves cu SIA risibi pago completo.



Por registra te cu 27 September 2018 (vol=vol)

Pa mas informacion por tuma contaco cu info@siaruba.com of yama 593-8836/ 747-0259