Premier Evelyn Wever-Croes y Secretario di Estado Raymond Knops

SATISFECHO CON ARUBA TA ATENDIENDO CU E PROBLEMANAN FINANCIERO RIBA PROPIO FORSA



KRALENDIJK — Premier Evelyn Wever-Croes tabata na Boneiro pa atende e celebracion di dia di Boneiro. Durante e bishita Premier Wever-Croes tabata tin un encuentro cu secretario di estado hulandes Raymond Knops, encarga cu relacionnan di reino.



Durante e encuentro Premier Wever-Croes a duna Secretario di Estado sr. Knops y su delegacion un artualisacion di e retonan financiero y con ta atendiendo cu nan.

Pa prome e presupuesto 2019, Premier por a indica cu apesar cu a cay poco laat cu n’e, e ultimo trabounan ta wordo haci awor y cu a logra yega e deficit di 25 miyon florin manera a premira.



Premier di Aruba a splica cu no tabata facil, y ainda lo ta dificil, pero ta tuma disiplina pa cuminsa soluciona e disaster financiero cu e Gobierno aki a hereda.

Tambe Premier Wever-Croes a duna un actualisacion di e finansas di aña 2018 y e reunion ultimo den Parlamento cu tabata pa prome biaha den historia cu ta tuma luga na unda Parlamento a pidi Gobierno pa bin informa den reunion publico di e maneho di e prome mita aña.



Premier Wever-Croes a indica cu den e prome mita di aña e finansas ta bayendo segun plan, tanto e gastonan como e entradanan y si sigui e rumbo aki, Gobierno lo cera e aña 2018 financieramente bon.



Secretario di estado señor Knops tabata satisfecho cu e noticianan aki. Premier Wever-Croes a enfatisa cu esaki no kiermen cu nos a sali for di e crisis ainda pero nos ta riba e bon caminda.

Secretario di estado Knops tabata tin palabranan di elogio pa Premier Wever-Croes y henter Gabinete cu a demostra curashi den temponan dificil.