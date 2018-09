Curso “Empresario Prepara II” ta cuminsa dia 11 september 2018

Oranjestad - Riba 11 september proximo Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (Idea) ta presenta su curso “Empresario Prepara II” cual ta wordo organisa conhuntamente cu Enseñansa Pa Empleo (EPE). Meta di e curso aki ta pa yuda nos clientenan administra nan negoshi den un forma eficiente. Tambe con pa crea un cultura innovativo den nan negoshi, con pa diseña un website y sigui engrandece e nivel di informacion y strategia pa haci di nan negoshi uno exitoso.



E curso ta consisti di e siguiente topiconan:

• Small Business Administration & Finance

• Small Business Tax

• Creating a culture of Innovation

• Developing Brand Awareness for Customer Satisfaction (Branding & Website Design)

Empresario Prepara lo cuminsa dia 11 di september 2018 y ta consisti di 20 les (10 siman largo, dos biaha pa siman, cu un siman di vakantie den e prome siman di october). E curso lo termina riba 21 november 2018. Horario ta 7.00 pm pa 9.15 pm y pa e lesnan lo tin un schedule cu lo mester tene cuenta cune. Localidad di curso ta ‘Enseñansa Pa Empleo’ situa na Engelandstraat 33, Eagle.

Curso “Empresario Prepara II” ta costa Afl. 300,-. Mester completa tur e fasenan pa por logra un diploma na final.



Criteria pa atende curso “Empresario Prepara II”:

- Ta preferibel pa tin nivel di MAVO of ekivalente. Diploma no ta necesario.

- Mester tin conocemento di computer

- Conocemento basico di Papiamento, Hulandes y Ingles ta necesario.



Pa informacion y inscripcion por yama oficina di Idea na 521-2439/ 521-2440 of pasa personalmente na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na Sun Plaza di 2 Piso.

Tambe por like Idea su Facebook pagina: Idea-Aruba of via email: info@idea-aruba.com pa mas informacion.