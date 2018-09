Persona misterioso a desaparece ora ela yega riba tera na Bonaire aunke guardacosta a wak e

Vanochtend 7 september om 00:03 uur heeft het Rescue & Coordination Center (RCC) van de Kustwacht een verdacht radarcontact waargenomen op ongeveer 4 mijl zuid van Willemstoren in de buurt van Pink Beach, op Bonaire. Het RCC informeerde het kustwachtteam op Bonaire en de KMAR en Politie.

Vanuit het Kustwacht Steunpunt Hato is het Dash-vliegtuig meteen opgestegen om naar het gebied te gaan om het contact te identificeren. De Dash bevestigde dat er een vaartuig “El Diamar II” met één persoon aan boord is gevonden. De politie is toen samen met de kustwacht in de douane- boot uitgerukt om het vaartuig te onderscheppen. Bij het zien van de douaneboot probeerde de persoon met het vaartuig naar het noorden te vluchten. De douaneboot zette de achtervolging in en kwam het vaartuig later tegen bij een nabijgelegen strand waar deze was gestrand. De Dash meldde op dat moment dat de persoon te voet is gevlucht richting het noorden, met daarachter de politie die net was aangekomen. De persoon is door de politie aangehouden en gearresteerd. De verdachte gaf aan dat hij drugs aan land had gebracht voor een persoon. De politie heeft de persoon in kwestie later in een auto in de buurt aangetroffen samen met een andere inzittende. Beiden zijn ter plekke gearresteerd.

Op het land zijn de politie, kustwacht en KMAR, met ondersteuning van de AW-139 helikopter van de kustwacht, verder gegaan met het zoeken naar de drugs die vermoedelijk aan land zijn gebracht. Tijdens het zoeken is er nog één persoon van Venezolaanse nationaliteit gevonden in de buurt van het kitesurf bedrijf. De helikopter heeft de hele kust afgezocht maar er zijn geen personen of drugs waargenomen. Weer een goede samenwerking met onze ketenpartners op Bonaire.