Jomark Flanegin di Royal Power Tat Fat Home Depot ta lansa un No Hit No Run contra Piratas​

Campeonato fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na baluartenan Chin Thiel (q.e.p.d) y e trabuco Wiwi Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den segundo buelta Royal Power ta enfrenta Piratas unda Jomark Flanegin a bin dicidido y por la goma. Jomark Flanegin casi ta lansa un perfect game purbando di empata cu su Tata Poy Flanegin kende a yega di lansa un perfect game den campeonato oficial. Finalmente Royal Power ta derota Piratas 9-0 tras di un tremendo duelo di Jomark Flanegin riba monticulo. Jomark Flanegin ta pone e victoria riba su nomber lansando 5 inning, 22 bola, 43 strike pa un total di 65 lansamento y no ta permiti ningun hit tampoko nungun careda propinando Piratas 8 strike out y ta regala 2 base por bola cual ta e unico dos coredornan cu a subi base bon pa un ERA di 0.00. William Benitez di Piratas ta tira 23 bola, 31 strike bon pa 54 lansamento y ta permiti 8 careda limpi y 1 base por bola pa un ERA di 14.00 y mester consola su mes cu e derota riba su nomber. Royal Power ta bati como equipo 22-1 pa un averahe di 455. Mihor bateadornan pa Royal Power ta Gregory “Pilin”Krosendijk di 3-1. Edmar “Macho” Tromp di 3-2, Jomark Flanegin y Giandrick Lacle ambos di 3-2, Dijendrick Croes di 2-1, Franco Wouters di 1-1. Campeonato ta continua dialuna anochi riba veldnan na Pos Chiquito unda pa 715pm riba veld 2 The Prodigies lo enfrenta Blackhawks y pa 9pm Celebrities lo hunga contra Black Yoker. Riba veld uno pa 715pm Balashi Premuim vs Spuiters y pa 9pm Piratas vs Spuiters pues Spuiters hungando un double header. Diaranson 12 di September na pos Chiquito pa715pm riba veld 2 Black Joker vs Predators y pa 9pm The Prodigies va Celebrities. Den categoria AA riba veld 1 pa 715 pm Spuiters vs Macuarima Indians y pa 9pm Piratas vs Logros. Fanaticada waak pa Bo tey. Softball den pleno desaroyo.