Persona conosi pa comportacion raro ta bolbe haci cosnan raro y contra ley blokeando entrada y salida di un cas.

Diadomingo mainta a drenta informe di cu tin un auto blokeando e entrada y salida di un cas na Cumana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e Toyota A51269 esaki tabata para strobando e entrada y salida di e garashi di e cas. Como cu no por a logra haya e doño ni e chofer a dicidi pa pidi un takelwagen pa bini y hala esaki for di e sitio. Net algun seconde prome cu e takelwagen a yega un conocido di polis cu ya tabata envolvi den cosnan raro ta cana yega y a bisa cu e tabata tin pura y ela bay na cas di un amiga etc. etc. Polis a tuma su personalia y a informe di lo bay ricibi un boet pa su malcomportacion y no respeta leynan blokeando e salida y entrada di un cas.