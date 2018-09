Balashi Premuim ta laga Macuarima Indians den tereno den un tremendo wega 2-1

Campeonato fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na baluartenan Chin Thiel (q.e.p.d) y e trabuco Wiwi Maduro a continua riba veld di Flatstone. Den categoria AA dos fuerte equiponan Balashi Premuim a topa cu e Indjannan di Macuarima. Macuarima ta pica ariba den cabez di dos inning pikiendo 1 careda. Balashi Premuim ta empata w wega den bom di 4 inning y den bom di 7 inning ta anota e careda di victoria lagando Macuarima den tereno 2-1. Balashi Premuim 2 careda, 9 hit, 1 error y ta laga 7 coredor den circulacion. Macuarima Indians 1 careda, 4 hit, 0 error y ta laga 6 coredor na base. Mihor bateadornan pa Balashi Premuim ta Jason Orman 2-1, Ayrton Falcon y Jowald de Cuba ambos di 3-2, Sandrick Geerman, Egimar Lampe, Djurwin Croes y Jerwin Peña tur di 3-1. Pa Macuarima a destaca na plato Edgar Flanegin, Jean Pierre Geerman, Randolph Pinedo y Patrick Lampe tur di 3-1. Como equipo Balashi Premuim a bati di 24-9 pa un averahe di 375 y Macuarima Indians di 22-4 pa un averahe di 182. Jorge Santana Cortina ta bay 7 inning completo y por mira atras riba un tremendo performance pa seya e victoria riba su nomber tirando 38 bola, 60 strike pa u total di 98 lansamento permitiendo 1 careda limpi propinando 1 ponche regalando 3 base por bola bon pa un ERA di 1.00. E veterano Carlos Croes tambe por mira atras riba un actuacion sublime y solido tirando 22 bola, 55 strike pa un total di 77 lansamento luciendo un tremendo control permitiendo 2 careda di cual 1 ta limpi, 4 strike outs y regalando 1 base por bola pa un ERA di 1.11. Weganan di campeonato ta continua dialuna 10 di september riba veldnan na Pos Chiquito unda pa 715pm riba veld # 2 The Prodigies lo enfrenta Blackhawks y pa 9pm Celebrities lo hunga contra Black Yoker. Riba veld # 1 pa 715pm Balashi Premuim vs Spuiters y pa 9pm Piratas vs Spuiters pues Spuiters hungando un double header. Diaranson 12 di September na pos Chiquito pa715pm riba veld # 2 Black Joker vs Predators y pa 9pm The Prodigies va Celebrities. Den categoria AA riba veld # 1 pa 715 pm Spuiters vs Macuarima Indians y pa 9pm Piratas vs Logros. Fanaticada waak pa Bo tey. Softball den pleno desaroyo.