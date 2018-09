Den oranan di madruga conocido di polis ta coy palo riba Do It Shaba su tereno y ta bisa contratista e ta!

Dialuna madruga net ora cu un patruya ta regresa warda di polis na Shaba a topa un persona cu un pick-up dobbel cabina blanco ta coy palonan poni riba e tereno dilanti di Do It na Shaba, mesora e patruya a acerca e persona y ta puntr’e kiko e ta haciendo. E persona cu tabata su so a contesta cu e ta traha pa un contratista y ta bin coy e palonan cu Do It lo a duna e contratista. Polis a haya esaki masha straño pero ora cu a puntr’e pa e papelnan di e pick-up e no por a mustra nada, ora a bay controla e number tampoco esaki ta cuadra y pa colmo ni paga e ta pa e aña aki, ademas e pick-up no tabata tin yabi na e switch. Mesora a detene e sospechoso aki kende a bin resulta di ta un conocido di polis. Como cu no por a localiza e doño a keda di comunica cun’e den oranan di dia. Polis a confisca e pick-up y e palonan cu tabata riba e pick-up.