PARADA NO TA CABA NA EX DOW SINO NA WENDY’S

Despues di e parada di Flambeu a presenta un discusion na final, pasobra no tabata mucho cla si e parada ta caba na ex edificio di DOW of si e por sigui bay te na e turbo rotonde banda di Wendy’s. Algun hefe di Polis a permiti a gruponan sigui bay cu musica abou despues di e crusada di Valero Boulevard, mientras cu otronan a para musica eynan mes. Ta parce awor cu Polis a duna OK pa sigui bay te Wendy’s pero no a comunica e decision debidamente den Mando Policial.

Comisario Irma Gordon a confirma despues di e parada cu berdad a duna aprobacion pa e gruponan por a sigui bay te cu Wendy’s pero e mes no sa kico por a pasa cu a causa un mal comprondemento durante e parada. Polis ta bou di e impresion cu si laga e bandanan sigui toca, cu e fluho di publico ta sigui bay abou, evitando un stancamento di cantidad di hende pareu na e crusada di ex edificio di DOW.

Pa e siguiente paradanan di carnaval, lo percura pa tur e hefenan di Polis ta consciente di e decision nobo aki, cu paradanan na Oranjestad lo no caba mas na ex edificio di DOW sino lo por sigui bay abou te na e rotonde di Wendy’s riba Boulevard.

Na final di e parada sinembargo a surgi un discusion entre Krish Mahtani di Empire Carnival Group, kende a acerca Alto Inspector Alvin Molina, encarga cu Polisnan di Oranjestad, pa expresa su malcontento pa e asunto aki. A para Empire Carnival Group na ex edificio di DOW mientras cu otro gruponan di carnaval si por a sigui disfuta te na Wendy’s Boulevard. Inspector Molina a bisa Krish Mahtani cu esey tabata un eror di Polis, posiblemente pa mal comunicacion. A garantis’e cu pa e siguiente paradanan esaki lo no bolbe ripiti y cu e grupo lo por sigui baila te na e rotonde di Wendy’s sin ningun problema.