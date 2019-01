Guardia di seguridad atento a core gara hoben destructor cu a kibra auto y negoshi banda di Antraco

Durante e final di e fakkel optocht un guardia di seguridad cu ta cuida Antraco y Annexos a nota un hoben cometiendo destruccion na un auto y despues na un negoshi cu e ta cuida, mesora ela bati alarma y a bay atende cu e hoben aki. E hoben ora a mira cu nan ta biniendo p'e ela purba core bay pero e guardia a bay su tras y a atrap'e y a cana bay bek cun'e na e sitio di incidente en espera di polis. E hoben aki tabata mustra cu e lo ta bao influencia di un of otro substancia ya cu su comportacion tabata fuera di lo normal. Polis mesora a yega y a detene ehoben aki. Como cu no sa unda e doño di e auto aki polis a keda di busca e doño durante e oranan di dia si e no presenta na un di e wardanan di polis.