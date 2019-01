Polis a detene un persona cu a bay causa molester na cas di su ex- na Madiki

Diadomingo mainta un homber a presenta na un cas den Madiki causando problema. A pidi asistencia di Polis cu urgencia pasobra e situacion tabata mustra di lo bay for di man. Patruya a yega mesora na e sitio y a detene e homber mesora. E famia a conta cu pa basta tempo e sobrina no tin nada mas cu e homber. E homber ta di fam Franken. El a yega bou influencia banda di 10or na e cas na Madiki. El a cuminsa bati masha duro y causa problema cu expresionnan di menasa. Pesey mes nan a yama Polis, pa intermedia y pa convence e joncuman cu e relacion a caba y cu e no ta bonbini mas na e cas ey tampoco.

Asina mes e no a bandona e sitio. A pone na boei y pidi pa dogcatcher. Sub Fiscal lo dicidi kico lo haci cune y si lo tene cera. E ex na cas a duna Polis full un splicacion di nan status cu a caba masha tempo y cu e ta desea di sigui biba na paz sin mester di pasa dor di e tipo di molesternan asina.