Accidente cu hende herida na Noord pabao di ex veld di Nacional

Accidente cu dos hende herida y hopi daño material a keda registra diadomingo mainta na Noord. Polis a bay na e sitio pa atende cu e accidente. Un dama cu un auto tabata bay zuid banda di Ex Veld di Nacional Tin un subida y bahando e subida aki e dama a sigui straight. E tabata core poco duro pasobra a mira claramente e brake cu el a lastra. Den e proceso el a sigui straight bay dal den un Yaris cu tabata subiendo den e birada peligroso. Ta varios accidente sa sosode na e subida cu e birada skerpi. E impacto tabata den banda di chauffeur di e Yaris. E chauffeur tabata sinti dolor na brasa. Ambos auto a haya hopi daño. Un dama den e otro auto cu a ocasiona e accidente tambe tabata sinti dolor. Ambulance a presenta y nan a atende cu esnan herida. E homber so a bay hospital finalmente. Polis di trafico a presenta tambe y asina hasi nan investigacion. Takelwagen mester a bay cu ambos auto for di e sitio.