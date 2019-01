Rancamento di cellular den bar a caba cu persecusion te na Arashi

Diadomingo net algo prome cu mey anochi dos van a sigui otro y Polis mester a bay ten a Arashi pa intermedia den e problema. Polis a yega haya dos van para den e parkinglot. A resulta cu ta un problema entre un homber y su casa. E homber tin tres yiu menor cu e señora. E homber ta bisa cu e señora a bay for di cas un dia pasa lagando e muchanan na cas. E no a bolbe cas mas ainda despues di sali trip. Awor el a bay na un Karaoke bar y ta haya e casa eyden ta trip. El a drenta atende cune y ranca e cellular for di dje. El a bay cu e cellular y coba den dje. Mientrastanto el a descubri algun cos of combersacion den e cellular cu a confirma e dudanan cu e tabata tin. Mientrastanto e casa a subi cu un colega di prensa den e otro van V-wagen y asina a sigui e homber cu a sali bay cu e cellular. E persecusion tabata formal den Noord. A yama Polis y un patruya a bay pura pa busca drechi di ambos van. Nan a core full e caminda di Noord y termina via Westpunt te na Malmok cu Arashi. Den parkinglot Polis a topa cu nan den discussion. Polis a cuminsa papia cu nan riba un distancia. Prome a bisa cu e homber a dale. Polis a papia seriamente cu e señora pa mira si realmente el a mishi cune. A mustre cu si e entrega keho nan ta detene. Si e entrega keho esaki mester ta basa riba berdad. Despues a resulta cu e homber no a mishi cune. Polis despues di basta Papiamento a logra convence e homber pa bay cas trankil wak pa e muchanan. E homber a splica cu e kier papia cu e señora y aclarea tur cos. Mirando cu e tabata poco rabia, a prefera pa e dia despues nan atende cu e diferencianan. E señora a bisa Polis cu e no ta bay cas awor mas y lo bay despues ora e cos calma. Asina cada ken a bay nan rumbo. E homber a bisa cu e conoce e homber di Curacao cu e señora tin un contacto cune y e lo atende cu esey tambe na su manera. Cos a calma pa awor.