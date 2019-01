Turista Venezolano di 36 aña transporta cu urgencia pa hospital, despues di cu un waverunner a dal e na Eagle Beach

Dialuna atardi polis y tambe ambulance a wordo pidi cu urgencia na Eagle Beach, unda lo tin e Watersport rentalnan. Segun informacion e momento ey, dos persona a accidenta ariba lama cu Waverunners y nan lo ta treciendo nan tera. A resulta cu un pareha Venezolano. Pa un of otro motibo durante cu nan tabata disfrutando di e machinenan, e accidente a pasa.

Loke nos a compronde ta cu e pareha tabata riba nan Waverunner y swa of ruman homber di e dama tabata riba un otro. E accidente a sosode momento cu e homber a yega bira dilanti su swa. Mirando con lihe e cos a pasa, e swa no por a evita e impacto y a dal cu velocidad halto contra casa di su ruman muhe. Su ruman muhe sinta patras di e Waverunner cu su casa ta scapa milagrosamente. Despues di e impacto e homber a keda boca abou ta drief. Hendenan cu a yega cerca y lihe a logra bire y trece tera.

Ela keda seriamente herida cu golpinan paden. Informacion cu nos ta dispone di dje ta indica cu door di e impacto elo a fractura un of mas ribchi, causando cu esaki a perfora un of organo. Su situacion ta serio pero stabiel.