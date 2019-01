Desconocidonan lo a destrui un backshield di un Toyota Fortuner

Dialuna anochi a drenta informe di un caso di kiebro/destruccion na un auto den Rudolf Arendstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu desconocidonan lo a destrui e back shield di un Toyota Fortuner cu tabata staciona dilanti un cas den e caya menciona. E dama doño di e auto no sa kiko exactamente e desconocidonan lo por a bay cun’e. Polis a avisa e dama ora e haya sa kiko exactamente nan lo por a bay cun’e pa laga nan sa. Polis a keda tira bista den e vecindario pero no a encontra cu nada particular.