Aña a habri y Guarda Nos Costa ya a cuminza cu nan razzianan capturando indocumentadonan

Diamars mainta Guarda Nos Costanan a reanuda cu nan accionnan di razzia en busca di indocumentadonan. Nan a bishita e sitio di construccion di Azure y eynan nan a captura varios indocumentadonan. Den nan por tin un of 2 cu si por tin nan permiso regla of pendiente pero esnan cu no por a mustra nan papenan na ordo a ser hiba oficina di GNC pa controla y si enberdad nan tin permiso nan ta ser laga den libertad pero e mayoria ta bay wordo expulsa for di Aruba.