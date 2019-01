POLIS A DETENE HOMBER CU TABATIN DAMA SECUESTRA DEN APARTAMENTO DI PLACER

Diamars merdia, polisnan di San Nicolas a bay urgente dendireccion di un apartamento di placer, unda cu ta paga pa ora pa placer “Nos Luga” na Savaneta. Ora cu polis a yega eynan, tabatin un dama den e apartament cu tabata secuestra pa un homber.

SSegun informacion for di dialuna anochi, e homber a secuestra e dama y a bay cune na e apartamento di placer. Eynan den oranan di merdia a bin topa cu e dama den e luga y e homber. Mirando e informacion y mirando tur loke a sososde, Polis a detene mesora sospecha di secuestro.

A bay cun’e warda di Polis na San Nicolas. A confisca e auto y e dama mester a bay haci un denuncia oficial relaciona cu secuestro. Polis di San Nicolas a considera e melding aki uno hopi serio.

Despues di esey Polis a sali cu e persona deteni pa warda di Playa, caminda cu eynan tin e oficina di Jeugd en Zedenpolitie. Eynan lo sigui cu e proceso di interogacion, unda cu e ta sospecha awor aki di ta envolvi den secuestro di e dama y cu polis a topa cu nan den e apartamento di placer na Savaneta.

Ken a yama relaciona cu e secuestro no ta conoci. Si ta e caso cu polis a yega y haya e dama y e homber. Mirando e situacion, a detene e homber, bay cune warda. Subfiscal lo sigui atende e caso y tambe Departamento di Jeugd en Zedenpolitie, pasobra nan ta atende cu e casonan di secuestro y tambe inmoralidad, etc.