Conoci di husticia ta core y despues tira sla formal riba Polis

Diamars atardi pasa di 6or e Polisnan di Strand Politie tabata moviendo banda di Hotelnan High Rise. Nan tabata move pa asina controla e area pa turistanan por tin e seguridad necesario. Moviendo a mira un Mitsubishi Lance hasi masha straño banda di RIU. A bay tras di e auto pa asina controle. E no tabata tin number dilanti. E auto tabata mustra mal bati y esnan den e auto tabata hasi sospechoso. A duna ordo cu sirena pa para e auto. Net esey e chauffeur no a hasi. Ta trata di e conocido Quilatte cu ta biba den Sero Janchi. Poco tempo el a Sali for di prison pa delitonan pisa. Hasta a yega di gare cu arma y ta sospecha di tiramento. El a purba horta tambe den cura di warda di Polis. Mientrastanto e persecusion a cuminsa y e chauffeur a lora bay direccion Eagle Beach. Polis su tras cu sirene pa e stop y mandando mensahe pero nada. A yega na e crusada di Amsterdam Manor y a lora robez pa bay direccion Super Food cu Bubali. Na e crusada ey mes banda di Amsterdam Manor e Polisnan a logra blokia e Lancer cu a haya oblige di para pasobra auto tabata biniendo di man drechi. Ora a blokia e auto e Polisnan a baha pero e dos homber den e auto a purba baha pa core. A baha for di banda di pasahero. Un damita si a keda den e auto. Polis a bay su tras di e hombernan y pidi refuerzo. Refuerzo a yega mesora na e sitio. Hopi Polis entrenan Alto Comisario di Polis a presenta na e sitio. E detencion no a bay facil. A logra boei e prome homber y e damita. Djey a atende cu e chauffeur cu ta e conocido di husticia Quilatte. E agente cu a pidi refuerso a lucha cu Quilatte y hasta a scapa di algun mokete cu Quilatte a manda dirigi riba e agente. Ningun a dal e Polis. E refuerso cu a yega a duna un man pa domina e situacion y pone Quilatte para straight. No a warda riba e dogcatcher. A move ambos sospechoso mesora for di e sitio. Cada uno bou escolta di Polis separa den dos auto di Polis. E Lancer no tabata tin number paga, e number no ta klop cu e auto y no tabata tin ningun documento. A confisca e auto pa hiba Balashi. A listra den e auto cu ta mas bien un restante di un Lancer. Sub Fiscal na warda a keda di bay atende cu e sospechoso pa asina dicidi si lo prolonga su detencion mesora. E damita a bay warda tambe den un auto di Polis.