Polis tin un trabou social importante den comunidad

Diamars atardi Polisnan a ser yama pasobra banda di Plaza 18 di Maart, cerca di Lagoon tin un muher ambulante sunu. Polisnan a yega pa mira si ta berdad. A bin topa cu dos conoci di Polis. Ambos ta hendenan cu tin problema cu adiccion. Hasta tin un di nan recien a perde pia. Haime Martinez conoci como Pastor a perde su pia luna pasa despues di haya complicacion cu herida. E mes ta bisa cu ora e tabata sera den KIA el a haya e complicacion. E dama tabata tin carson baha. El a splica Polis cu e no tabata den e awa di Lagoon. Mas bien el a caba di orina y a laga e carson mitar baha. E pareha aki tabata frecuenta hopi den Rancho unda nan tabata usa droga. Pastor a cay sera hopi biaha den su bida. Awor ta un pia e tin y mester move riba kruk. Ambos ta bisa di ta kedando awor den Sero Patrishi. Mientrastanto e agentenan cu a bay pa duna asistencia a capta nos atencion. Nan a cuminsa papia cu ambos pasobra nan conocenan riba caya y nan trayectoria cu husticia. Nan a splica Polis cu nan no tabata hasi nada malo. Mas bien ta prefera pasa nan dia eybou riba un pida klechi cama. Nan tabata tin cosnan cu nan a hiba. E tabata manera un Picnic. Nan a priminti di hasi un limpieza total eybou atrobe asina nan caba. Polis a habri un combersacion largo cu nan. Polis a scucha henter nan storia y nan situacion. A keda casi un ora presente pa asina por scucha y intercambia di pensamento pa bon di nan mesun bida. Nan kier tin otro bida. E señora kier un trabou mientras cu e Haime kier bay Hulanda pa cambia su bida. A splica Polis cu recien ora el a cay sera cu nan a detene, e no tabata tin di haber cu e caso pero e otro sospechoso. Tambe a splica cu polisnan a kita su auto for di dje. Polis a splike cu berdad nan a kite pasobra e no tabata tin papelnan na ordo. E señora mes ta bisa cu Haime tabata mantene tur tempo. Sea cu hortamento of trabou, e tabata wordo manteni. Awor e mes mester busca un trabou pa mantene Haime cu a perde pia. Importante ta cu e combersacion tabata uno hopi ameno. E polisnan por a escohe pa yega core cu nan for di e sitio. Pero e escohe pa hiba un combersacion pa asina duna e pareha tambe algun conseho y scucha un tiki mas di loke nan ta pasa aden. Nan no tabata hasi nada malo. Den e caso aki e trabou di e agentenan tabata uno social y na final e pareha a keda masha contento cu e atencion cu nan a haya di e dos Polisnan. Ta aprecia e forma cu e agentenan a atende cu e pareha cu kizas tin un trayectoria scur, pero cu yudansa nan lo logra sali for di e situacion cu nan ta aden. Duna oido na nan tabata algo importante tambe. Ta parti di e trabou cu solamente atende cu tur otro problemanan of parti multa y accidente tur dia.