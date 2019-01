Peliger riba caminda! un dama hulandes europeo burachi coriendo auto cu 2 wiel kibra

Diahuebs mey anochi a drenta informe for di chauffeurnan riba caminda pidiendo pa Polis pa presenta pura riba e caminda di Noord, pasobra cu un chauffeur cu un minivan shinishi ta coriendo hopi malo y bebi riba caminda. E tabata bayendo Noord y despues di yega na e luznan di trafico na Noord a djis lora bek riba e crusada y otro autonan a hera dal den dje. Hasta testigonan despues a conta Polis con malo e tabata. Durante e coremento el a dal kap dos tire di e auto. Cu tire kibra y flat el a sigui core pasobra e kier yega su cas. Mientrastanto e no por a haya e caminda pa cas. Polisnan a logra para e van y un dama Hulandes na stuur. Esaki a sosode banda di Imelda Hof. Polisnan kier a tog yude pa mira sip or hibe su cas. E dama no tabata copera y no por a prueba un rijbewijs. Casi e no por a comunica cu Polis. A dicidi cu ta miho pidi dogcatcher y machine pa supla. A pone supla y despues di varios intent finalmente el a logra. E machine a pasa su limite y esey nifica cu e dama ta hopi bebi. Segun el a splica prome cu ta drie drankjes el a bebe. Ora e tabata cla pa subi dogcatcher el a bisa cu ta vier drankjes. Finalmente Polis a hibe warda pa e supla riba e machine mas grandi. E lo bay perde su rijbewijs si e tin mirando e grado di buracheria na stuur. E auto a confisca esaki hiba warda pasobra e glas no ta sera. Danki Dios e chauffeurnan atento a yama na tempo pa Polis pare. Ya caba el a baha caminda kap dos tire y a sigui core asina mes.