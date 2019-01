Accidente cu hende herida na e cruzada di luznan di trafico na Palm Beach

Diahuebs madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada di lusnan di trafico na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. na yegada di e patruya a bin compornde cu aki ta trata di un accidente nda cu e chofer di e Hyundai Tucson biniendo for di pabao no a para pa duna preferencia na e pick-up Isuzu cu tabata bini di zuid pa bay nort riba Sasakiweg. E impacto tabata fuerte y e pick-up door di e impacto a ser manda bay dal riba e poste di lusnan di trafico. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos victima den e pick-up na e sitio mes. Segun e chofer di e Tucson e no a wak e pick-up pasobra e pick-up tabata bini cu su luznan paga.