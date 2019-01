WTE VIA MASS INCINERTATION": OTRO FANTASIA CU LO BAY COSTA PUEBLO DI ARUBA PLACA CU A PARA BIRA SCHAARS



Despues di eleccion 2009 pueblo di Aruba mester a soporta dia den dia afo storianan di fantasia di e gobierno AVPOR, cu a conduci cu awe e pueblo Arubano ta hinca den un debe astronomico. E gobierno anterior a proclama di lo inverti en grande ("groeien en niet snoeien") den infrastructura y cu no lo fia placa pa ehecuta e proyectonan, manera entre otro e "Green Corridor" , "Watty Vos Boulevard", "vernieuwbouw" di HOH, conferencianan "Green". Tur e proyectonan a wordo financia pa medio di e sistema PPP y ta conoci cu e locuranan di e narcistanan di AVPOR, encabesa pa Mike Eman a surpasa e quota di debe di Pais Aruba cu mas di 90%. Pa colmo a bin resulta cu mayoria di e obligacionnan financiero a wordo bon scondi pa pueblo.



Caft aña pasa a exigi pa e gobierno actual hiba un maneho financiero hopi stringente. CAft a duna conseho pa tuma medidanan y a enfatisa cu no mag di endueda nos pais mas por medio di e sistema di PPP. CAft no a tene cuenta cu e mente maligno di cierto ministernan. Si PPP no por mas, anto ban "by-pass" PPP y introduci "LEASE". Esaki nos por a ripara cu e trucknan di Serlimar. Enbes di a cumpra e trucknan, a bay over na "LEASE" esakinan. Leasemento ta simpelmente un otro forma di ENDUEDA nos pais atrobe. Den Serlimar esaki ta sosode den optima forma. Contractonan fabuloso y miyonario ta ser firma cu miembronan di e Cartel pa colmo sin ningun clase di destaho publico. Un otro manera pa endueda nos pais ta huurmento di edificio cu no ta necesario y esaki pa termino largo.



Den curso di e siman aki nos por a tuma nota di un monton di articulonan y avisonan tanto den medionan local como riba e medionan social entorno e "fix-bidding-procedure" cu ta tumando lugar pa un posibel solucion pa nos problema di desperdicio. Un solucion cu ta un otro FANTASIA ala Mike Eman.



Serlimar y e minister encarga no a para keto y a introduci un otro forma pa ENDUEDA nos pais, pero awor bou un otro nomber atrobe: "BOO"

E sistema aki ta "Built,Own, Operate". Raro ta cu e "spindoctors" di Otmar ta usa " BOO" y siendo cu den e documentonan di e "fix-bidding-procedure" ta papia di: "DBOOT"-deal. DBOOT-deal kiermeen Design, Built,Own, Operate, Transfer. Kico ta e diferencia? Sea cu e ta un "BOO-deal" of un "DBOOT-deal" esaki simpelmente kiermeen un otro "ENDUEDAMENTO" di Pais Aruba. Si nos parlamento guli pa pueblo bay paga pa e locura aki, nos quota di debe lo SURPASA 100%. No lubida cu e inversion directo lo ta alrededor di 360 miyon florin, sin conta e costonan di operacion cu lo ta un otro 18 miyon florin pa aña y esaki pa por lo menos 20 aña. Pues un otro obligacion financiero di 360 miyon florin aparte di e 360 miyon cu e planta lo bay costa. Pues un total di 720 miyon florin!!!



Un otro aspecto cu ta resalta den e articulo, ta e hecho cu ta papia di un incenirator, pero no ta papia nada di e WTE loke ta hustamente loke ta e cabuya pa horca nos pueblo cu mas debe!! Manera ya caba UPP a yega di trece dilanti cu e WTE ta e forma mas CARO pa produci coriente y Aruba NO ta produci suficiente desperdicio pa pone un planta asina opera riba su capacidad. Cu otro palabra, si kier pa e planta draai riba su capacidad di 6 Megawatt, Aruba MESTER bay over na IMPORTA sushi for di otro paisnan!! Esaki nos kier?

Kico ta pasa ora cu e planta tin un "breakdown"? Of ora cu despues di 5 aña mester haci mantencion grandi? Ta bisa e paisnan cu ta cumpra nan sushi for di nan pa wanta un rato? Of nos ta bay yena Sero Teishi sin e "liners" abou??



Ta haci comosifuera cu e hecho cu no tin un incenirator ta e problema! Ta conoci cu ya caba tin un incenirator chikito riba dump cu ta traha masha bon. Sinembargo si kier pa cumpli cabalmente cu e rekisitonan ambiental, e filternan necesario ta costa un dineral cu Aruba NO tin!!

Di otro banda na Aruba ya caba tin un WTE-instalation cu NO ta funccionando(Ecogas)!! Y toch ta insisti pa bin cu un "WTE- via mass inceniration"? Dicon? Ta cua sponsor kier complace atrobe? Casi tur luna tin tipo di instalacionnan asina ta wordo sera y desmantela na hopi parti di mundo. Paisnan manera Dubai kizas por permiti nan mes un inversion grandi asina na unda 360 miyon florin mas e 360 miyon pa e operacion di esaki, ta "chicken-feed", pero pa Aruba esaki kiermeen cu nos pueblo lo ta esun cu lo mester bay paga e soño y locura di Otmar cu a wordo contamina cu e narcismo for di Mike Eman.



UPP ta spera cu Parlamento lanta for di nan "winterslaap" pa para e rumbo cu cos ta bayendo. Tin hopi mas preguntanan y observacionnan riba henter e "fix-bidding-procedure" di Otmar y UPP lo bin back riba nan pa purba na evita cu un biaha mas e pueblo di Aruba wordo hinca den un debacle financiero. Desde fin di 2009 nos a ser hinca den e mundo di fantasia di EMANLANDIA(AVPOR) y ta parce cu e mundo di fantasia no a cambia pero e protagonistanan a cambia den OTMARLANDIA(POREDmep).



Aruba, 10 januari 2019

Booshi Wever

Lider UPP

