Reparatietoeslag pa Pensioen di AOV/AWW ta wordo paga prome di februari 2019

Entrante prome di januari 2019 Gobierno a introduci un cambio den e ley di ‘Reparatietoeslag”.

E cambio aki ta encera cu no tur pensionado cu ta ricibi AOVof AWW di SVb lo sigui ricibi e reparatietoeslag.

E ley di repatarietoeslag ta encera e definicion di ken ta bin na remarca pa ricibi esaki. Na prome lugar e persona cu ta cobra e Pensioen di AOV/AWW cu ta registra na Regsitro Civil di Aruba (Censo) pa bin na remarca pa cobra e reparatietoeslag, banda di esaki tin algun exigencia mas bon defini.

Un persona cu su unico entrada ta un pensioen di SVb, sea AOV of AWW tin derecho riba e reparatietoeslag di Afl 125.= pa luna.

Si un persona ta ricibi un pensioen di SVb pero e tin un entrada adicional, e suma di su pensioen y e entrada adicional aki no por ta mas Afl 1.132,= pa luna. Den caso cu e suma di e entradanan ta mas halto e no ta bin na remarke pa e reparatietoeslag.

Pareha cual ambos tin edad di pensioen cu ta ricibi e pensioen pa pareha di SVb ta bin na remarka den caso cu no tin entrada adicional, of den caso cu tin entrada adicional pa un pareha y cu esaki no ta pasa e suma Afl 1.132,- pa luna.

Den caso cu ta ricibi e pensioen pa pareha di SVb, pero un partner no a yega edad di pensioen ainda, e partner aki no ta bin na remarke pa ricibi e reparatietoeslag.



Asina SVb ta enfatisa cu e suma total di entrada di un pensionado cu extra entrada ta defini si e persona ta bin na remarca pa cobra e reparatietoeslag. Ta pesey ta importante pa tene bon na cuenta e diferente scenarionan.



E suma di e reparatie toeslag pa un persona cu tin derecho ta di Afl 125,= pa luna. Aplicacion di e ley aki lo ta den luna di februari proximo. SVb lo inclui e suma di Afl 125,= pa esnan cu tin derecho riba dje den e pensioen cu ta wordo paga riba prome di februari 2019.



Pa por ehecuta e cambio aki conforme e ley menciona, lo uza dos diferente fuente. SVb ta autorisa pa uza informacion di Departamento di Impuesto y di SVb su mesun registro di trahado pa determina ken tin derecho riba e reparatietoeslag.

Den caso cu un pensionado ricibi e reparatietoeslag sin cu tin derecho riba esaki, tuma contacto inmediatamente cu Departamento di Pensioen na telefon 5272760 of email na pensioenen@svbaruba.org.