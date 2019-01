Programa “Hoben Activo, Hoben Feliz” ta continua den aña 2019



Na luna di oktober a inicia e programa “Hoben Activo, Hoben Feliz”, na unda cada dos siman ta introduci un deporte nobo. Den e prome dos lunanan e muchanan a cera conoci cu e deportenan di basketball, table tennis, karate y atletiek. E meta di e programa aki ta pa stimula e hubentud pa ta mas activo y saludabel. E programa aki ta tuma lugar na Sport Centrum San Nicolas riba dialuna y diaranson for di 3:00 pa 5:00 di atardi. Actividadnan durante e programa ta wordo dirigi na muchanan di 9 pa 13 aña. Intencion ta pa e lesnan wordo duna door di e clubnan di San Nicolas pa asina ta mas facil pa e muchanan por join despues di e programa.

Durante e luna di januari lo ofrece lesnan di Taekwondo dia 21, 23, 28 y 30 di januari. Luna di februari lo ofrece lesnan di Volleybal, e prome dos simannan, dia 4, 6, 11 y 13 di februari y e ultimo dos simannan di februari lo ofrece lesnan di Self Defense, dia 18, 20, 25 y 27 di februari. Luna di maart, april y juni e lesnan lo lo continua cu algun otro deporte cu lo wordo anuncia despues.

Pa participa na e programa HAHF por pasa registra na Sport Centrum San Nicolas entre 7:30am-4:30pm. Inscripcion ta completamente gratis y tur mucha cu ta participa na e programa mester trece paña y keds adecua pa deporte.

Pa mas informacion di e programa por yama IBiSA libremente na 5848903/5824987 of manda un email pa schoolsportibisa@gmail.com. Tambe por bishita e Facebook page di IBiSA Aruba pa mas informacion di e programa aki.