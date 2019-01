Accidente cu 4 hende herida di cual 2 ta baby na e cruzada di luznan di trafico na Palm Beach

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada di luznan di trafico (cu no ta trahando) na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin conpronde cu aki ta trata di un accidente cu 4 hende herida unda 2 di nan ta baby y e otro 2 ta dama. Ta asina cu e chofer di e Toyota Yaris biniendo for di pariba no a duna preferencia na e Nissan Frontier pickup cu tabata bini di nort. E impacto tabata asina fuerte cu a bira e Yaris 180 grado y mande bay mitar riba e acera. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.