Polis a detene sosopechoso cu a huy pa polis pero a haya arma den e auto na e busstation na Sanicolas

Diasabra madruga a drenta informe di cu tin un auto sospechoso para na e busstation di Arubus na Sanicolas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a nota manera un persona drumi den e auto y cu un tas , ora polis a bay atende cun’e ela core bay cu e tas direccion Village den Caya Saba. E patruya a pidi refuerzo na e caya menciona y a dirigi tur e patruyanan di Sanicolas pa e sitio. Na yegada di e refuerzo nan a rondea den full e caya pero no pir a mir’e. Un rato despues a mir’e ta baha for di riba dak di un cas y a core bay. Polis a sigui su tras y a logra detene den Mauritzstraat pero e no tabta tin e tas cun’e. Den e auto cu e sospechoso a laga e yabi aden a haya un pistool di aire y tambe un machete. Polis a confisca e auto pa mas investigacion.