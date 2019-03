Atraco arma riba dama den Get Rich Rudolf Arendsstraat Lottery

Diamars anochi pasa di 7or a tuma lugar un atraco. Un dama den e luga di bende number a ser atraca y e atracado a bay cu basta placa segun informacion. Ta un homber papia spaño. El a probecha di e premio grandi di Loteria. Tin bon benta y a probecha pa comete e atraco. E homber color Blanco, cabey un tiki largo cu T Shirt Preto, bermuda y slof na pia a drenta pa cambia placa. Djey el a bolbe y drenta saca revolver pidi pa e placa. E dama a spanta y entrega e benta. Polis cu a yega a cuminsa papia cu esnan eybanda y busca mesora den Companashi. Ta bisa cui e atracado papia spaño a comete e atraco y core bay na pia. Parce el a bay direccion Edisonstraat. No por a bisa mesora cuanto placa a ser horta. Get Rich Rudolf Arendsstraat Lottery ta keda banda di Three Colors Supermarket. Net panort di Topcar den e Caya di Rudolf Arendsstraat e luga ta situa. Polis a bay den supermercado pa busca imagen di seguridad. A pidi slachtofferhulp pa bin pa presenta. Tambe Atraco Team a ser avisa pa presenta y atende cu e investigacion mientras Polis a sera e area.