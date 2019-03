Philipsburg - Despues di un introdukshon eksitoso di buelonan entre St.Maarten ku e islanan ABC na 2018, Winair a bira e uniko aerolinea ku ta konekta tur e islanan hulandes den Caribe.



Entrante 15 di April, Winair lo inkrementa su buelonan ida y buelta for di Korsow pa Aruba i Bonaire. Tambe servisionan addisional lo wordu introdusi for di Korsow pa Santo Domingo i Haiti. E buelonan aki lo konekta fasilmente ku Aruba i Bonaire.



Winair lo bula tur dia pa Aruba i lo opera sinku biaha pa siman pa Bonaire. E servisio nobo aki lo brinda biaheronan for di Aruba i Bonaire e posbilidat pa jega Korsow mainta y regresa nan isla den oranan trempan di anochi.

Ademas di esaki WINAIR lo ofrese tres buelo pa Santo Domingo i dos buelo pa siman pa Haiti for di Korsow.



WINAIR ta sumamente agradesido pa e konfiansa ku e komunidad biahero a dunele y alabes kier a jama un kaluroso danki pa e dedikashon di su empleadonan ku a zorg pa un servisio konfiabel i konsistente. WINAIR ta spera, ku introdukshon di e servisionan nobo aki, di lo por sirbi aun miho su klientela i alabes ta invita su biaheronan pa bishita nan agensia di biahe preferi of fly-winair.sx pa mas informashon of pa reservashon.