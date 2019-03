“El Jardin de los Sabores” a bira “El Jardin de los Holores” anto “desagradable” yen yen di musca!

Diamars atardi autoridad a ser avisa cubna un di e skinanan den pleno centro di Oranjestad pega cu Caya G.F. “Betico” Croes tin un negoshi di bende cuminda cu ta saca do un holor masha desagradable mes y e lugar ta yen yen di musca. Polis a presenta na e sitio y nan mes a mira cu esaki tabata sali for di “El Jardin de los Sabores”. Un negoshi di un comerciante Venezolano pero a laga e lugar sera cu cuminda daña, polis a yama e doño di e edificio mes pa bini y remedia e sitio aki ya cu e venezolano a huy bay for di Aruba lagando e sitio asina vies atras.