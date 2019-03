Motociclista ta dal peaton riba Tram Baan

Diaranson mainta a sosode un accidente den Havenstraat. Polisnan riba bicicleta a bay mesora na e sitio. Ora cu nan a yega a topa cu un dama drumi dilanti un negoshi kehando di dolornan fuerte. Polis a pidi ambulance. E motoiclista tabata coriendo riba e Tram Baan . Ta prohibi pa brommer y autonan particular usa e caminda aki. E ta destina pa Arubus y tambe Tram. Ambulance a hiba e peaton femenino pa Hospital. Polis durante investigacion a bin saca afo cu e brommer no tin papel. E number no ta paga y e plachi ta traha y cambia cu otro color. A confisca e brommer hibe Balashi.