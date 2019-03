Rocco Tjon: DG-DEVCO ta compromete cu Aruba lo haya ayudo financiero for di Union Europeo.

Dialuna ultimo delegacion di Aruba a reuni cu e Directorate General for International Cooperation and Development na Bruselas y tambe cu Directorate General for Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. Motibo di e reunionnan aki tawata pa logra haya fondo for di Union Europeo pa yuda pais Aruba pa loke ta e situacion di Venezuela. Un caminda cu a wordo inicia door di sr. mr. Ady Thijsen.



DG-DEVCO

Dialuna ultimo delegacion di Aruba a reuni cu director di DEVCO sra. J Butceviciene y su staff.



A duna un splicashon amplio di e trayecto cu presidente di Parlamento a encamina y di e plan di Gobierno. Na mes momento a splica tambe ki rol Staten lo hunga si e fondo wordo aloca pa Aruba.



Despues di e splicashon amplio DG-DEVCO a "commit" nan mes cu e fondonan lo wordo aloca pa pais Aruba. Na mes momento a splica tambe cu otro aña tambe tin fondonan, alrededor di 10 miyon euro, cu pais Aruba por bin na remarca pe.



PA CONCLUI

Na final di e reunion a splica na e delegacion cu nan ta hopi impresiona cu e trabounan cu Minister President, sra. Evelyn Wever-Croes ta haci y tin un aprecio grandi pa su persona.