Minister Joselin Croes: Instituto Pedagogico Arubano (IPA) ta firma un MoU cu New York University Steinhardt

Minister Plenipotencario Joselin Croes:

INSTITUTO PEDAGOGICO ARUBANO (IPA) TA FIRMA UN MoU NOBO CU NEW YORK UNIVERSITY STEINHARDT



Siman aki, Instituto Pedagogico Arubano ta celebra e hecho cu despues di mas di un aña di negociacion cu NYU Steinhardt nan ta logra firma un MoU nobo cu mucho mas contenido cu esun actual. Personanan clave den e proceso aki tawata Paula Kibbelaar, Marilyn Richardson di IPA y Mary Leou y Rosa Pietannza di NYU Steinhardt.



E tawata un aña pasa cu Minister President tawata di bishita na NYU Steinhardtb y a combersa riba e posibilidad pa renobacion di e MoU existente pero uno cu tin mas contenido. Di e momento ey e Minister Plenipotencario na DC, Joselin Croes, a tuma e tarea di fungi como intermediario den e proceso y awe despues di casi 1 aña e MoU aki a bira un realidad. E MoU a wordo firma door di e directora di IPA Sra. Marilyn Richardson, Erich Dietrich Dean di Global Affairs di NYU Steinhardt y Joselin Croes representando Gobierno di Aruba.



E MoU ta contente entre otro cu IPA por manda su studiantenan loop stage na NYU Steinhardt, cu lo bin colaboracion riba e tereno di “research and development of education”, posibilidad pa stage pa maestronan di IPA, posibilidad pa ofrece cursonan y workshop riba “professional development” na maestronan, fracilita reunionnan pa crea un “sustainable education platform”. NYU kier yuda IPA prepara su studiantenan cu ta e futuro maestronan di Aruba pa por educa den siglo 2000, pa nan por inclui STEM como curiculo di un edad hoben, pa ta prepara pa deal cu problemanan social cu tin den e era di digitalisacion y social media.



Lo cuminsa cu proyectonan chikito cu no ta costa hopi placa y cu ta facil y lihe pa implementa y lo traha riba e proyectonan mas grandi poco poco.



Actualmente tin 4 studiante di IPA pa NYU pa nan stage na unda nan ta bishitando varios skol y of organisacionnan riba e tereno di sustenibilidad, medio ambiente y STEM.



Minister Plenipotencario na Washington DC ta felisita IPA y e Minister di Educacion riba e gran logro aki y a pone su mes disponibel pa sigui fungi como e mediador pa percura cu e MoU aki no keda solamente riba papel, pero pa e wordo implementa.