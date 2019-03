“Weganan di Futbol Categoria Mini- Mucha Homber Deporte Escolar a tuma lugar”

Diaranson atardi a tuma lugar na tereno di Compleho Deportivo Franklyn Bareño na Piedra Plat, weganan di futbol categoria mini- mucha homber, organiza pa IBISA.

Colegio Conrado Coronel vs St. Anna School:

Prome wega di atardi a tuma lugar entre Colegio Conrado Coronel y St. Anna School.

Na inicio di wega ambos scol a lucha pa anota e gol pa bay ariba y aki Colegio Conrado Coronel ta logra anota e prome gol pa medio di un tiro liber pa bay ariba 1-0 y tabata casi na final di e prome tempo ta logra aumenta bentaha cu score di 2-0.

Den di dos mitar Colegio Conrado Coronel ta haci e wega 3-0.

Mester bisa si cu e muchanan di St. Anna School no a keda sin lucha den e wega aki y ta logra anota un gol pa corta bentaha y a haya mas oportunidad pa anota mas gol, pero no a sa di probecha e oportunidadnan cu nan a haya.

Asina tambe e prome wega a termina cu score di 3-1 na favor di Colegio Conrado Coronel.

S.B. Washington vs Prinses Amalia Basis School 1:

E di dos wega di atardi a tuma lugar entre S.B Washington y Prinses Amalia Basis School 1, aki for di inicio di wega, S.B. Washington tabata tin dominio gran parti di e wega y ta logra anota 2 gol den prome mitar pa haci e wega 2-0. Mester bisa cu Prinses Amalia Basis School 1 a haya chance pa anota gol, na un ocasion e bala a dal na tubo di gol y na otro ocasion e tironan a sali na banda,

Den di dos mitar Prinses Amalia Basis School 1 ta corta bentaha di 2-1, pero S.B. Washington a sa di anota un gol mas pa asina bay cu e victoria di 3-1.

Cacique Macuarima vs St. Aloysius School:

Ultimo wega di atardi a tuma lugar entre Cacique Macuarima y St. Aloysius School, for di comienso di e wega aki St. Aloysius a domina e wega y a sa di anota 2 gol pa asina tuma bentaha cu score di 2-0.

Den di dos mitar, St. Aloysius a sa di score 2 gol mas pa asina bay cu e victoria cu score di 4-0.

Invitacion:

IBiSA ta invita, tur mayor, alumno y maestro pa bin apoya nan scol den e grandioso torneo aki y asina duna estimulo na e muchanan, haciendo deporte di futbol, categoria mini, mucha homber. Weganan ta tuma lugar na tereno di Compleho Deportivo Franklyn Bareño na Piedra Plat.