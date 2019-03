Minister Glenbert Croes na ocasion di Dia di Consumidor:



HUNTO NOS MESTER FORTALECE POSICION DI CONSUMIDOR NA ARUBA.



Dia 15 di Maart 1962 den su discurso na Congreso di su pais, e presidente di Merca J.F. Kennedy a declara e.o. e siguiente consideracion:

"Ser consumidor, pa definicion, ta inclui nos tur. Nos ta e grupo economico mas grandi riba mercado, cu ta afecta y ta ser afecta pa casi tur decision publico economico ………

pero nos ta e unico grupo importante di cua hopi biaha no ta scucha su opinion.”



Pa conmemora e discurso aki e Organisacion di Nacionnan Uni (ONU) na 1983 a institui 15 di Maart como Dia Mundial di Derechonan di Consumidor. Pa prome biaha e consumidor a ser considera. Ta reconoce su relevancia político y ta urgi tur institucion pa percura den tuma pasonan pa logra proteccion pa cubri e derechonan di consumidor.

Kennedy a proclama no mas cu cuatro derecho di consumidor y esakinan ta ser amplia pa 8 derechonan fundamental door di e organisacion Internacional di Consumidor (CI).

Dia 9 di April 1985 e Asamblea General di O.N.U. ta adopta e Guia di O.N.U. pa Proteccion di Consumidornan. E resolucion aki, cu ta cubri e ocho derechonan di consumidor, awendia ta ser reconoci internacionalmente y ta recomenda Gobiernonan pa: “Desaroya, fortifica y mantene un maneho fuerte di proteccion pa consumidor, teniendo cuenta cu principionan menciona den e GUIA di O.N.U. "



E ocho derechonan di consumidor

• E consumidor tin derecho riba necesidadnan basico.

• E consumidor tin derecho riba seguridad

• E consumidor tin derecho riba informacion

• E consumidor tin derecho di liber escogencia

• E consumidor tin derecho di representacion y di ser scucha

• E consumidor tin derecho riba reparacion

• E derecho riba educacion pa consumidor

• E consumidor tin derecho riba un medio ambiente sano



Ora nos repasa e ocho derechonan y e Guia di O.N.U. mesora ta resalta cu pa hopi tempo nos no a tene debido cuenta cu esakinan, cu tur e consecuencia cu esaki ta trece cu ne pa e consumidor y pa nos comunidad. Como ehempel nos por tuma e prome derecho, esun mas importante, e Derecho riba necesidadnan basico. Esaki ta implica cu e consumidor tin acceso na e medionan pa por garantisa; alimento adecuado, paña, vivienda, cuido di salud, educacion, awa, coriente, transporte y sanidad. For di esaki ta resalta cu producto/servicio mester ta disponible na prijsnan husto y pa cual e mester dispone di suficiente forsa di compra (entrada) pa por adkeri esakinan.

Pa por logra esaki e producto/servicio necesario mester ta riba mercado na prijs husto y entrada di e consumidor lo mester por cubri alomenos e costo di su necesidadnan basico.

Ora cu persona o famia no por alcansa na cubri necesidadnan basico ta un problema pa nos comunidad y causa di problemanan social.

Como Minister di Asuntonan Social y cu ambicion pa logra mayor bienestar pa nos pueblo

mi a considera y dicidi cu Aruba tin cu renoba su esfuersonan y den forma serio percura pa garantisa cu derechonan di consumidornan ta ser reconoci y aplica na nos pais.

Pa por logra esey mi ta anuncia awe riba Dia di Derechonan di Consumidor cu:

• Gobierno lo bai fortalece e posicion di consumidor y den cuadro di esaki Departamento di Huur y Consumidor ta den proceso di re-organisacion y lo ser fortifica segun principionan di e Guia pa Proteccion di Consumidor di O.N.U.;​​

• Lo apoya y fortalece organisacion di consumidor fundacion C.A.S. cu tambe ta den proceso di re-organisacion y re-activacion;

E dos puntonan aki lo keda formalisa dentro di 30 dia.

• Lo duna atencion special na actualisacion di leynan di proteccion na consumidor y na enforsamento efectivo di esakinan;

• Lo percura den formalisa y amplia cooperacion entre Depto. di Consumidor y fundacion CAS y tur instancia concerni;

• Un di e tareanan principal lo ta concientisa pueblo riba su derechonan como consumidor.



NOS TUR TA CONSUMIDOR – BAN UNI FORSA PA LOGRA TRECE CAMBIONAN NA FABOR DI NOS MES.



Aruba,

14 maart 2019



