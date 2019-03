Chauffeur deteni despues di accidente unda dos auto a bolter na Catiri

Diabierna marduga den careda di 2or a sosode un accidente entre dos auto riba e caminda di Catiri. Esnan cu ta biba eybanda a scucha un klap cu a lantanan for di soño. Polis a bay cu urgencia. Ora cu Polis a yega a topa dos auto cu a bolter. Un a keda cuater wiel pa laira y e otro a keda di banda. Un Ford EcoSport y un Kia Sportage ta e autonan envolvi. Ora cu e prome unidad di Polis a yega a mira cu e chauffeur di e EcoSport tabata ok canando. A cana bay mas cu 50 meter pa yega na e otro auto. Asina leu nan a keda for di otro. A mira cu ainda e chauffeur tabata den e auto cu Seatbelt bisti. Polis a bula den e auto y asina corta e seatbelt y libera e chauffeur. A resulta cu e chauffeur di e Kia tabata bebi. Specialistanan di trafico a wordo yama y nan a presenta na e sitio.A haci investigacion. Polis di Noord a hiba e chauffeur bebi warda pa pasa e test final. Tabata tin boter di cerbes tambe den e auto. Takelwagen a ser yama pa bolter ambos auto pa kitanan for di caminda. E chauffeurnan a pasa control di Paramediconan y ningun a bay Hospital.