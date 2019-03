Den siman crucial di CP: Pelea di gang entre EPB y Ceque College

Ta di dos dia caba cu un grupo grandi di studiantenan di EPB Hato ta yega Ceque College, situa cerca ey mes, pa bringa cu algun alumno di e scol. Polis tin atencion pa e caso y a avisa e hobennan cu lo detene nan si no ta sigui nan instruccion. A ordena alumno di cada scol pa keda riba nan tereno di scol y cu no kier mira nan ta stroba otro scol cu dunamento di les. Parce cu ta un alumno di Ceque College a haya problema cu un alumno di e mesun scol, pero den 4de klas, pues mas grandi cune. Pa busca sosten y apoyo, el a pidi algun amigo di EPB Hato pa dune un man den un supuesto pelea. Dos dia caba e grupo di bringadonan di EPB ta yega pero no ta logra subi tereno di Ceque College. Tin studiante ta sigura cu algun di e alumnonan lo por ta arma cu sea arma blanco of te hasta arma di candela. Lo no ta un mal idea pa Ministerio Publico considera pa pidi Hues Comisario pa asigna e area rond di e scolnan na Hato pa Polis por tene listramento preventivo.

Awe atrobe un grupo grandi di alumno di EPB a sali pa bay bringa na Ceque College, pero a topa cu Polis wardando riba nan y a atende cu nan riba nan comportacion y idea. A cuestiona a e muchanan ki mishinan na otro scol y a ordena nan pa move for di e sitio mesora. A splica nan di e consecuencia si nan regresa. Mayornan tambe lo mester papia cu nan yiunan riba e comportacion aki di pelea den gang. Splica nan di e consecuencianan, tanto awo pa nan estudio y despues ora nan kier forma un carera.

E tipo di tendencianan asina ta trece siguridad di un scol na peliger y ta stroba dunamento di les. Awor aki ta precisamente den siman di Centrale Proefwerken (CP) y alumnonan mester di concentracion maximo na scol. No por ta asina cu mayornan ta hiba nan yiu scol pa studia y mester ta preocupa cu grupo di otro scol ta bin pa bringa!