Den cuadro di NAP: Minister Glenbert Croes y e Team Tecnico Nacional a afirma nan compromiso cu e hobennan di Aruba

Diahuebs 14 di maart Minister di Asunto Social y Labor Glenbert Croes a reuni cu e Team Tecnico Nacional encarga pa desaroya un Plan di Accion Nacional pa empleo di hobennan (NAP: National Action Plan on Youth Employment). Den e prome sesion aki a duna inicio na e trabaonan di e team multidisciplinario cu lo desaroya e NAP. E NAP ta un documento operacional pa dirigi e accion di e pais riba e tema di empleo pa hobennan basa riba un acuerdo comun alcansa pa tur stakeholders. Den e siguiente simannan e Team Tecnico Nacional lo haci un analysis profundo di e situacion di nos hobennan den mercado laboral. Tambe lo bai tene consultanan nacional pa asina cu participacion activo di tur stakeholders, por duna forma y contenido na e NAP cu e meta pa un base amplio carga esaki. Cu e formulacion y subsecuentemente cu e implementacion di e NAP, lo avansa nos causa comun cual ta pa mehora e situacion di nos hobennan den mercado laboral.

Cu e desaroyo di e NAP Aruba lo ta avansando y cumpliendo cu agenda 2030 di Nacionnan Uni cual ta e Metanan pa Desaroyo Sostenibel (SDGs). E agenda di SDGs tin como un di su obhetivonan (target 8.b) pa den cada pais tin “Existencia di un strategia nacional desaroya y operacionalisa pa e empleo hubenil, como un strategia riba su mes of como parti di un strategia nacional di empleo”. Alabes e NAP lo forma parti di e Plan Strategico Nacional (NSP) cu ta den pleno desaroyo.

Mirando e importancia di e tema di empleo pa hobennan pa futuro di Aruba, Minister di Asunto Social y Labor Glenbert Croes y e Team Tecnico Nacional a afirma nan compromiso cu e hobennan di Aruba y a acorda pa traha den un colaboracion estrecho pa logra alcansa e obhetivo comun aki.



NAP ARUBA NATIONAL ACTION PLAN ON YOUTH EMPLOYMENT

Demostrando fe y confiansa den futuro



15 maart 2019

Aruba

1