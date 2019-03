TRABAONAN EXTENSO TA ANDANDO PA PREPARA PA APERTURA DI HANCHI DI AWA DIA 22 DI MAART

Departamentonan di gobierno, Serlimar, Departamento di bombero, a ibn hunto y a saca un man pa e preparacion di e tanki di awa, pa loke ta e apertura di e Hanchi di Awa, riba dia 22 di Maart, cual ta dia Internacional di Awa. Ploegnan, bomberonan, etc. tur ta trahando pa saca tur e sushi di e tanki en cuestion. Ta bay haci limpiesa full rond, pa asina dia 22 di Maart, tin e apertura oficial, unda departamentonan ta bay tey presente na un ocasion asina special. Presidente di Stichting Rancho, vocero di Cuerpo di bombero, representantenan di Serlimar, tur tabata tey presente, hunto cu boluntarionan ta yudando cu e limpiesa.

Ferdinand Ponson, vocero di cuerpo di bombero, a comenta cu presidente di stichting Rancho a acerca nan como un dienst pa wak con por duna un man, pa yuda den e accion di limpiesa aki mirando cu e tanki ta un monumento, y tin diferente tour cu ta haciendo, unda cu hendenan por siña un tiki mas di su historia. Brandweer ta haciendo e trabao pa hala sushi for di eynan. A acerca Serlimar, splicando kico e trabao ta y wak cu kico nan por yuda.

Serlimar di su parti a manda varios ploeg pa asina yuda haci e area y e baki di awa limpi pa Stichting Rancho.

E tanki aki tabata un tanki di awa. Den pasado a yega di haci’e limpi caba. E tabata hopi mas sushi, cu hopi mas mata den dje. E tempo aya a yega di haya hopi cos di cas benta eyden. A saca esakinan y awo e trabao ta hopi menos, compara cu antes. Ta mata so nan a haya eyden. Ta bezig hunto cu personal di Serlimar ta ruim op esaki y deshaci di e sushi, lagando e monumento limpi pa Stichting Rancho.

E unico acceso cu tin ta via ariba. Pesey tin stellage poni cu trapi. Personal di brandweer ta bezig ta saca e sushi cu tin paden y pase pa Serlimar, cu di su parti ta hiba e sushi for di e luga.



Esaki no ta tarea di brandweer, pero ta coopera cu Stichting Rancho toch, hunto cu Serlimar.

SERLIMAR DUNANDO UN MAN

Germar Emerencia, encarga cu mantencion di bario di Serlimar, a splica cu

Brandweer a acerca nan pa duna un man cu e limpiesa di e tanki di Awa. Serlimar tin hopi tempo caba ta duna Stichting Rancho un man den tur clase di limpiesa ora cu pidi nan.



E tanki di awa y e forno, ya nan a yega di haci’e varios biaha limpi. Emerencia a splica cu semper nan ta habri man pa yuda Stichting Rancho.

E ploegnan presente ta di Serlimar. Normalmente tin ploegnan cu ta traha den area di Rancho. Pero mirando cu ta trabao tiki mas special, e ora ey a plani’e algun dia prome. No ta nada for di man, pero ta algo cu nan sa haci. Djis cu nan a bin cu un team parti mainta, pa asina asisti Brandweer den e limpiesa di e tanki di awa.

E trabao mes ta bayendo fasta lihe, segun Emerencia. E ploegnan conoce e tanki di awa y no ta kere cu e trabao lo dura mas cu un dia.



APERTURA

E hecho pa tene e area limpi ta keda un reto. Serlimar ta purba via social media. Rancho tambe ta purba di concientisa hende, pa asina corda tira nan sushi na dom. E ta por nada. No mester tira den e tanki di awa mas. Sushedad tin tur caminda. Ta purba di haci nan best y pasa tur siman pa mira e sushedad, pero e ta bay, segun Emerencia.

SATISFECHO

Manera ya indica, e apertura lo ta dia 22 di Maart di e Hanchi di Awa y pueblo naturalmente ta invita. Clifton Rosa a splica cu como fundacion Rancho, nan no por haci mucho. Pero si nan por haci ta traha cu otro organisacionnan y departamentonan pa asina nan por mira algo sosode. Y esey a pasa. Tabata tin hopi hende na e tanki di awa y ta contento di a mira e atencion duna, danki na Brandweer y Serlimar y demas departamentonan, pa asina duna un man y conserva e tanki di awa. E preparacion ta pa otro siman, pa por tin e apertura di e Hanchi di Awa den un manera fenomenal.



Tambe nan ta haya cooperacion di otro departamentonan cu ta bay bin den siman, unda cu nan ta drecha mata y pone santo. Fantastic Garden ta un otro compania cu a pone su mes disponibel.

Santa Rosa tambe ta duna su cooperacion pa asina haya santo. E sponsor mayor di e actividad aki ta WEB Aruba NV. nan ta conciente cu awa ta algo cu mester tene bon cuenta di dje y mester concientisa comunidad.

Riba dia Internacional di Awa, kier duna un momento di concientisacion na henter e comunidad di Aruba, con antes tabata atende cu awa y awe tin un monumento cu ta existi pa mas di 100 aña caba den e bario di Rancho.