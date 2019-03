Polis a detene homber basta bebi cu no a bay cas di e anochi prome y a keda molestia turistanan

Diasabra for di den oranan di madruga a drenta informe di cu tin un homber mal benta y ta grita yen di cos loco banda di e hotelnan na Palm Beach, polis a bay enbusca di dje pero no a encontra cun'e, despues a drenta informe di e accidente fatal y a rekeri presencia di mas patruya pa atende e accidente. Mas den oranan di mainta a bolbe drenta informe di cu e homber burachi aki ta sigui molestia den e area. Polis a bay na e sitio y a detene e homber aki cu no kier of no tabata por a bay cas pero si tabata insulta y molestia tur hende.