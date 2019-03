Polis a bay atende un dama basta "intoxica" haciendo fastioso banda di un tireshop na Bubali

Diasabra, pa mas of menos 11’or y 35 di mainta, a manda patruya di Noord na un tireshop na Bubali, unda cu tabata tin un dama basta riba su nek y no kier a bay for di e sitio. Na momento cu polis a yega, nan a topa cu e dama cu un boter di cerbes den man. A atene cun’e. A ripara cu di baina e por a para riba su pianan. Cu transportwagen a dun’e un lift na su cas na Keito. E situacion di e dama aki no ta uno desconoci. Parce cu no ta prome biaha ta bay pa un asistencia unda cu e dama aki tabata envolvi. Pa loke ta e dama mes, polis a percura pa ela yega su cas sano y salvo, pa asina e por sosega su body y saca wayaba.