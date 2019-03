MINISTER DI HUSTICIA CONTENTO CU YEGADA DI HELICOPTER PA POLIS NA ARUBA

iasabra merdia, tanto minister di husticia, Andin Bikker como Prome minister Evelyn Wever-Croes a dal nan prome buelta den e helicopter nobo cu a bin pa Cuerpo Policial.

Minister di Husticia a cataloga e buelo como uno smooth, den un declaracion na prensa, despues cu e helicopter a yega na kazerne di bombero na Tanki Flip y cu esaki ta habri un capitulo di siguridad pa nos pueblo, en particular pa nos fronteranan. Minister Bikker a menciona cu diabierna a firma e MoU cu e compania Sabi, cu ta opera e helicopter. Nan ta sirbi e armada di Colombia, banco, armada, companianan petrolero. Segun Minister Andin Bikker, tabata tin planea pa tin e helicopter diabierna mes, pero a sosode algo cu no a premira, mirando cu nan a keda pega na frontera di Colombia, pero diasabra tur cos a keda cla. Pa 1’or mas of menos el a baha na General Aviation y pa despues sigui pa e kazerne na Tanki Flip. E helicopter ta ekipa pa tin stretcher, unda cu por bay luganan cu ta menos accesibel pa cualkier otro vehiculo. E helicopter por yega e luganan ey. E ta ekipa cu diferente luz, pero tin mas luz cu tin cu bin riba dje. A firma e MoU y den e proximo dianan ta bay sinta na mesa pa caba di finalisa tur e detayenan. Tur cos ta bayendo bon te asina leu. Kier a wak tambe pa nan trece e helicopter y wak un rato ki tipo di servicio nan tin. Segun e mandatario, manera cu a priminti cu prome cu 18 di Maart lo trece un helicopter pa siguridad di nos pueblo, pa loke ta e fronteranan. A cumpli, segun e minister.

Un di e detayenan pa loke ta e compania, ta cu nan a garantisa cu nan por tin helicopter di spare. E idea ta e ora cu un helicopter asina aki ta bay haya tur e logonan. E helicopter actual ta na Aruba y ta cuminsa presta su servicionan den algun dia.