DNM a haya un presentacion y training di sistema cu ta monitor e yerb’i lama ‘Sargasssum’ den Caribe

Oranjestad - E siman cu a pasa, 45 experto di 14 pais y 9 organisacion a reuni na Aruba pa e di diescinco sesion intergubernamental di e sub comision oceanografico pa Caribe y teritorionan cercano (IOCARIBE) coordina pa Ministerio di Educacion, Sciencia y Desaroyo Sostenibel, UNESCO Aruba y Reino Hulandes. Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) a participa y ricibi un presentacion di e ‘trial model’ pa ‘Sargassum monitoring’ for di ‘Collecte Localization Satellites’ (CLS).



Durante e reunionnan a repasa e progreso principal di e periodo 2017 pa 2019.

E temanan principal tabata inclui e.o.: Strategia pa desaroyo di capacidad, alganan peligroso den e region di IOCARIBE, acidificacion di lama, crecemento di sargassum, Decada di Sciencia Maritimo pa desaroyo sostenibel, Atlas Maritimo Caribense (CMA), IOCARIBE-GOOS, Ecosistemanan Grandi Maritimo den Caribe (CLME+), y Meta pa Desaroyo Sostenibel #14.



Durante e conferencia, e compania Frances CLS a bishita DNM y demostra nan sistema di monitor y pronostica e yerb’i lama sargassum y su movecion riba lama. Personal di DNM a haya un training di e sistema di monitor aki. DNM a ricibi e ‘user guide’ pa por uza e website, nabeg’e y wak con por monitor e yerb’i lama sargassum via imagen di satelite. Sra. Marion Sutton, e Project Applications & Projects Engineer a duna un splicacion amplio con pa uza e website y a pasa door di e diferente aspecto/features di e website cu por wak e yerb’i lama sargassum den Caribe.



Tambe riba e website por mira diferente ‘drift models’ di cada dia unda e yerb’i lama sargassum ta encontra su mes y e software ta duna un pronostico te cu 3 dia pa loke ta trata e trayectorio. Asina cada pais via e website aki por monitor e situacion di e yerb’i lama sargassum. Un peticion di Sra. Marion ta pa haya mas tanto feedback cu ta posibel di e website pa haci’e mas ‘user friendly’ y cla p’e usuario, p’ asina mehora e model.



DNM a keda masha impresiona cu e presentacion ricibi pero tambe agradecido di por a participa na e conferencia aki cu Aruba tawata tin e honor di ta anfitrion pa ICOCARIBE #15.