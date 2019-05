Multa pisa lo ser duna!

ACCION POLICIAL ARIBA DUMP ILEGAL

SAN NICOLAS, ARUBA: Pa proteha nos naturalesa y nos media ambiente nos mes como ser humano tin cu mantene y cuida nos medio ambiente. Un grupo di studiante di districto di San Nicolas cu ta den nan ultimo fase di nan estudio policial mester eherce un proyecto di medio ambiente.

Sin pensa dos biaha a toca e tema mesora ariba dump ilegal rond di nos isla. Un ehempel bibo ta na Sabana Basora na unda desconoci nan ta tira sushi den mondi y awor esaki a bira grandi y ta contaminando e area cu ta di naturalesa y residencial.

E proyecto aki ta inicia na San Nicolas y lo continua na e otro districtonan tambe. Hunto cu City Inspector, KPA lo tin diferente accion ariba dumpnan ilegal. Lo tin multa pisa pa personan cu ta tira sushi na lugar cu no ta apto.

Si abo mira of sa algo duna bo tips na email di limpiesasn@kparuba.com of yama 104 y duna bo informacion. Sea bo ta saca un potret of video di e personan cu ta tira sushi ilegal y mustra esaki na Polis of scibi e number di vehiculo cu bo mira. E team lo dirigi di biaha riba bo informacion y lo conduci un accion ariba esaki.

Un Aruba limpi pa ami cu bibo por sigui biba riba dje!