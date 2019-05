Aruba mes ta buscando un demanda pisa di placa pa oro confisca inhustamente te awe

Gobierno di Aruba mes ta buscando un demanda pa e oro cu tin confisca. Despues di un aña y cinco luna cu a confisca e oro, te cu awe no a presenta e caso den corte. Tur cos ta mustra claramente un eror grandi cometi pa RST y tambe Ministerio Publico. A haci un fanfaria rond di e oro confisca na airport y pruebanan cu RST a presenta na Ministerio Publico ta mas bien pruebanan falso cu a wordo bari for di mesa. Ora cu un team investigativo sosteni pa Ministerio Publico mal usa nan poder y no kier perde cara den nan eror cometi, nos ta den un problema hopi serio. Te awe no por prueba un delito cometi pa e oro cu tin confisca. Ora a confisca e oro na aeropuerto, tabata e momento cu ya caba esaki tabata riba e avion rumbo pa Hulanda y di transito. Ningun transporte di baranan di oro cu yega di transito ta sali di Airport. E ta keda den man di Douane. Eynan ta encamina e proceso cu e documentonan. Douane ta tene e baranan di oro y ora e avion pa hiba e oro yega Aruba, ta Douane mes ta compaña e courier te na e avion. Ora yega Hulanda Marechausse ta na altura y asina ta tuma over tur cos y acompaña e courrier cu e proceso di Douane na Hulanda. Asina mescos e ta sigui bou guia y vigilancia na aeropuerto di Schiphol pa despues subi avion un biaha mas pa su ultimo destinacion manera Dubai etc. Na e destinacion final tambe ta na airport e entrega ta tuma luga cu un proceso legal. Cada proceso ta haya su stempel di autoridad di cada pais cu e yega of pasa. Es mas, despues cu a confisca e 50 kilo di oro na Aruba, tabata tin mas transporte di oro cu a cana mesun proceso y di mesun grupo y ningun momento a stopnan of confisca e oro. Esaki ta un prueba cu husticia na Aruba a faya y Ministerio Publico a cay den un eror di RST. E grupo cu a confisca e oro na Aruba tin mas cu ocho aña haciendo e trabou di hiba oro den e mesun forma legalmente via airport. Mester keda remarca cu na ningun airport di transito e oro a sali bay caya. E oro ta keda den man di autoridad di airport pa airport te ora e yega su destino final. E oro aki a yega Aruba riba un vuelo comercial cu Aruba Airlines. Despues di confisca e oro, RST a presenta nan pruebanan y ta poni cu e oro a yega Aruba riba vuelo priva y duna hasta e registracion di e avion. A resulta cu e avion cu RST a pone den nan investigacion ta kibra hopi tempo prome na Curacao. El a haya su mes envolvi den un accidente. Esaki a haci e caso zwak zwak pa husticia. Mirando cu nan no kier perde cara ta keda busca tur forma pa purba haya un prueba falso pa asina keda cu e oro confisca. Ta straño cu Prome Minister Evelyn Croes y tambe Minister di Husticia Andin Bikker ta laga e situacion aki pasa bay sin duna un splicacion na pueblo of sikiera puntra Ministerio Publico dikon ainda no tin caso relaciona cu e oro confisca. Un cos ta sigur cu esnan cu ta doño di e oro lo demanda pais Aruba y cu nan rason. Cada dia cu e oro keda Aruba ta costa nan placa. Gobierno ta manera cos cu nan no ta worry pero mester tene cuenta cu un demanda ta placa di pais Aruba mester paga pa un eror di husticia. Ta papia di 46 barra di oro cu un peso di 50 kilo. E balor di e oro ta core den un suma di casi 4 miyon florin.