Booshi Wever: Aruba ta bay den un aventura di 500 miyon florin pa pueblo paga

Ex minister y lider di UPP, Booshi Wever, ta hopi preocupa. Ora bo ta kere cu tin un instituto cu lo bay opera e Waste-to-Energy, tin tur informacion. Pasobra ya caba e proceso ta on. Si ta kere cu sa cuanto e porcentahe por ehempel di e productonan cu nan por reuza pa e upcycling na Pos Chikito, ningun hende tin cifra concreto.

Y e no ta funcionando ainda. Parce cu dia 5 di Juni e lo bay cuminsa opera. Ta bezig ta tratando di keda cla. Un biaha mas, ta haci yen di inversion, pa un contract cu ta dura solamente 3 aña. Ya caba un aña a bay caba. Ta dos aña so mas, y ta haciendo inversionnan cu despues di dos aña ya no tey mas.

Ya caba nos sa cu e edificio aki tabata inecesario, djis pa yuda un amigo di e minister. Kisas aki dos aña, ora cu deshaci di e contract, ta haya e persona aki, apart di tur e tempo a haya placa di huur, a bisa cu lo verreken y lo haya un edificio cu hopi mas balor di loke tin awo.

Tempo cu a haci e RFP cu a haya e tempo ey dicidi cu ta Bouldin & Lawson ta hay'e. A bisa cu esaki ta un problema y kico por ta un solucion. Pero e minister aki no. Nan a narrow down e destaho publico aki na cierto cosnan cu ta Waste-to-Energy. Siendo cu por tabata tin hopi otro solucion. Un cos ta sigur, segun Wever, cu e situacion cu nan kier bin cun'e, no ta un Waste-To-Energy. E ta Waste-of-Energy y Waste-of-Money. Tur caminda na mundo, tipo di instalacionnan asina ta wordo cera, of nan ta draai cu subsidio di gobierno. Sin subsidio nan no ta funciona. Tur caminda di mundo ta sosode asina. Ciudadnan grandi na Merca ta cera nan. Na Aruba nos tin un cera. Pa motibonan atrobe pa faborece otro hende, E ta cera. Nos tin un ehempel na Aruba caba cu Waste-to-Energy no ta traha manera cu kier, sino ta cu subsidio. Awor aki ta bay den un aventura, no di 10 miyon, no di 20 miyon, sino di 500 miyon florin, na unda pueblo tin cu bay paga.

E pregunta ta, si awor aki ta paga pa e verwerking cu tin na Ecogas, ta paga 160 florin tipping fee. E calculacion conservativo cu Wever a haci como laico, ta yega mas of menos na un tippingfee di 800 florin. Ta bin acerca cu probablemente, si wak kico ta bezig cune, Ecogas tin cu bay cera, cu tur e consecuencianan di esaki. Ta cosnan cu no ta wordo bisa. Tipo di cosnan aki poco poco, cual Wever ta spera cu den e caso cu e ta bay lanta contra Otmar Oduber, pa dun'e e documentonan cu nan a mira pa por mustra pueblo, kisas e ora bay mas leu di bay cu un caso di dje, defendiendo UPP, cu ta para pa transparencia y bon gobernacion, pa lanta un caso contra e persona aki.

Pueblo di Aruba no por bay keda paga pa mal gobernacion y corupcion administrativo.

Situacion financiero di Aruba

For di fuentenan den cocolishi ta bisa cu e minister ta bay mete den un otro ministerio, cu ta di turismo, pa exigi extra placa for di turistanan cuta yega Aruba, pa crea un banco ala ATA, pa Serlimar apart, for di caha di gobierno. Riba esaki Wever a splica cu Oduber a bisa esaki hopi tempo caba cu lo bin un taxation pa turista, pasobra nan tambe ta sushi.

Pero un biaha mas ta busca tur tipo di formula. Hopi biaha nos ta lubida un pensamento hopi noble, pa bin cu un pensamento green. Esey no ta problema. Pero tin cu bisa pueblo si cu e lo bay costa placa.

Bo ta yena e luga cu mucho hende y awor aki ta bay haci'e caro tambe. Bo ta matando e galiña cu ta pone webo. Na final, nos no lo bay paga direct como pueblo, pasobra ta e turista paga, pero na final pueblo ta bay paga. Pasobra turismo ta bay cay. E peso financiero pa pueblo ta bay bira hopi mas grandi. Si awor aki ta pagando 160 florin na tipping fee per ton, ora cu Waste-to-Energy bin, e lo bay costa mas of menos 800 florin na tipping fee.

Wever a comenta cu conoce con e minister aki ta actua y ta p'esey mes kier lanta un caso. A ripara cu den parlamento no tin ni den opocision, ni den coalicion, ta haci e trabao di controla gobierno. UPP ta spera cu tin otro partidonan politico cu por join nan den esaki, pa lanta un caso contra minister Otmar Oduber. Por tin casonan personal ta bin tambe. Tin di compronde cu tin mas caso andando. Por ehempel di destaho bao di man, cu a sosode pa un incinerator chikito, tambe a bay full fout.

Ta documentonan cu Wever a wak. Si por prueba cu e persona aki a comete intransparencia y a compromete Aruba door di esaki financieramente,e ta penalmente castigabel. Esaki ta e rumbo cu UPP kier bay, unda cu ya cu parlamento no ta controla e minister aki manera mester ta, UPP, como partido chikito, den oposicion, pafo di parlamento lo haci esaki.