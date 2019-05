Booshi Wever ta preocupa cu no tin cifranan concreto pa substancia maneho di desperdicio

Lider di UPP, Booshi Wever, tabata di bishita na Serlimar na Pos Chikito y tambe na dump na Parkietenbos.

El a conta cu for di dia cu el a bay bishita e planta di Ecogas, e tabata hopi preocupa caba cu cifranan cu el a mira. Despues diamars el a mira cu casi no tin cifra argumenta y hustifica, por ehempel un Waste-to-energy, unda cu na final e pueblo lo mester bay paga pa un aparato di mas di 300 miyon dollar, cu ta mas of menos 400 pa 500 miyon florin. Bo no tin cifranan concreto pa substancia y hustifica un inversion grandi asina ey.

Algo cu ta preocupa Wever inmensamento, pasobra ta mañan ta e pueblo tin cu bay paga pa esaki. Tin hopi incertidumbre den esaki.

Por ehempel ta haci inversionnan den edificio na Pos Chikito, siendo cu te ainda nada no a wordo haci eynan. Awor aki ta spera cu e bira un exito. No tin ningun cifra concreto con e situacion di Aruba ta. Ta purba di bank esaki cu otro ehempelnan den exterior, cu ta full un otro situacion cu na Aruba. Esaki ta cosnan cu ta preocupa Wever. Alabes ta mira cu por ehempel e informacionnan cu a haya dia cu a bay Ecogas, na unda cu e cantidad di desperdicio cu nan ta ricibiendo, mirando cu nan ta e unico caminda cu ta ricibi, ta hopi menos den locual cu e cifranan cu tur tempo ta wordo uza.

Esey kiermen cu si kier tin un Waste-to-energy di 6 megawatt, awor aki caba, cu e cifranan cu a uza, mester di mas desperdicio. Mester importa desperdicio e ora.

Awor aki cu e cifranan cu ta menos desperdicio ta wordo entrega na Ecogas, cuanto desperdicio mester importa di afo.

Preocupacionnan cu lastimamente, tin hopi "experto" cu ta rond di minister, no ta adverti pueblo pa esaki. E cosnan aki, pa Wever, ta hopi preocupante. El a kere door di bishita Serlimar, Ecogas y Johnson, ta mas trankil. Pero e ta hopi mas preocupa. Wever a bay haya inzagge cerca Minister Otmar Oduber riba cierto documentonan cu e tabata kier pa e lesa. Eynan mes e mester a haci algun slip, door cu el a mira algun documentonan cu kisas el a prefera pa Wever no a wak. Pero Wever kier copia, pa tur hende por wak, cu loke e ta bisa, ta e berdad.

Awor aki e minister a splica cu el a manda e documentonan LAR, of miho bisa manda cos perde. Wever ta contemplando pa lanta un kortgeding, pa asina e haya e documentonan aki, pa pueblo por mira kico realmente a sosode den e caso aki cu e incinerator chikito, unda cu un biaha mas, e minister aki ta privilegia cierto hendenan cu ta hopi cerca di dje.

Awor aki ta e momento cu mester actua. E minister aki ta kere cu e por privilegia hendenan cerca di Wever, cu ta bay praat een toontje lager.

Prome Wever a bisa cu e ta papia un toontje hoger. Y awo pa su informacion, e ta bay papia un toon hoger.