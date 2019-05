Chauffeur bebi cu auto di trabou deteni pa Polis

Algo pasa di 9or diamars anochi, un patruya di Noord para den lus di trafico na Palm Beach a nota un Hyundai Hatchback color blanco di Net Pro cu a pasa den lus cora direccion zuid riba Sasaki Weg. Mesora e patruya a bay tras di e Hyundai Accent y un poco panort di Ex House of Cheng a logra dune señal pa para. Ora a bay chek a nota cu e manehador ta bou inflencia. A pidi pa aparato di test pa asina e chauffeur supla. Ora di haci e test, el a pasa e limite y mesora a bay over na detene e homber. E ta un Mericano. A pidi presencia di dogcatcher pa asina transporta e homber pa warda di Santa Cruz. E auto a keda banda di caminda.