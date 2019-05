Rocco Tjon: Fraccion DI MEP lo entrega un amienda riba e concepto di Ley di supervision financiero temporal.

Esaki ta un ley sumamente importante pa pais Aruba. E importancia tin di haber cu aspectonan di credibilidad financiero internacionalmente, e por duna un base legal na palabracionnan haci pa yega na finanzas duradero, pero tambe e ta toca aspectonan constitucional y nos autonomia financiero.



ORIGEN DI E LEY DI SUPERVICION FINANCIERO TEMPORAL

Mirando e importancia di e ley aki, nos lo estrena 5 clip informativo pa duna splicashon na pueblo riba e concepto di ley di supervision financiero temporal.



KONINKLIJK BESLUIT NO.20467

E origen di e ley di supervision financiero temporal ta data bek di 2014. Ta na 2014 cu Gobierno di Reino a duna sr. Mike Eman un Koninklijk Besluit pa "ondeugdelijk bestuur". Specificamente por lesa bek den e decreto aki cu Gobierno di Reino ta bisa cu cifranan cu tawata wordo presenta den e presupuesto tawata irrealistico. Por lesa bek den e decreto tambe cu no ta Gobierno di Reino so a constata esaki pero IMF y "Raad van Advies" tambe a constata esaki.



PROTOCOL 2 MEI 2015

Debi na e decreto menciona Gabinete Eman 2 a firma un protocol riba 2 di mei 2015 den cual nan a bay di acuerdo pa bin cu un organo di supervision. E organo aki nos conoce awe bou e nomber di CAFT. Apesar cu Raad van Advies a bisa den nan conseho riba e ley original di 2015 cu e ta empugna cu nos Constitucion y nos Statuut. Fraccion di AVP den Parlamento e tempo ey a vota na fabor di e ley aki y de facto entrega nos autonomia financiero.



PA CONCLUI

Den e siguiente clip y articulo nos lo elabora riba e conseho di Raad van Advies riba e ley di 2015 y tambe splica con e organo di supervision y Hulanda a funciona for di 2015 te cu 2017.



E topico aki ta sumamente importante pa nos pueblo y e dushi pida baranca aki. Ta p’esey nos ta percura pa informa pueblo debidamente. No laga nos pais wordo dividi, ban uni, pa asina conforme e maneho di Gabinete Wever-Croes nos recupera nos autonomia financiero.