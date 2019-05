Campeonato fast pitch di A.S.B. a continua Piratas Bronx Birds ta derota Blackhawks den nan promer salida

Campeonato fast pitch dedica na baluartenan Jacobo Jansen y Gilbert “Nando” Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria A-Klas e equipo di Piratas Bronx Birds a enfrenta e equipo di Blackhawks. Piratas a baha furioso riba Blackhawks propionando Blackhawks un knockout 18-5. Piratas 18 careda, 14 hit, 4 error y ta laga 6 coredor na base. Blackhawks 5 careda, 4 hit, 3 error y ta laga 7 coredor den circulacion. Como equipo Piratas a bati di 27-14 pa un averahe di 518 mientras Blackhawks a bati como equipo 19-4 pa un averahe di 211. Mihor bateador pa Piratas a resulta Jonathan Barry 1-1, Michels Corniels 2-1, Leyvis Gonzalez 2-2, Richard Marrero 2-2 mas 2 careda anota, Pablo Reid 3-3 cu 4 RBI, Franny D’Oleo 4-3 cu 3 careda anota. Pa Blackhawks a luci na plato den causa perdi Johnny Winterdaal 2-1. Yerrick de Kort 2-1 cual bataso tabata un cuadrangular den parke, Everick Rincones 1-1. Pitcher ganador a resulta William Benitez kende a bay 2 inning y 1 tercio lansando 23 bola, 25 strike pa un total di 48 pitch, peremitiendo 4 careda limpi, 1 strike out, regalando 3 base por bola permitiendo tambe 3 imparable. Guillermo Montiel ta releva William Benitez tirando 1 inning y 2 tercio, 30 lansamento y no ta permiti careda. Efraim Leon ta bay cas cu e derota tirando solamente 2 tercio den promer entrada 43 lansamento, 7 careda limpi, 3 base por bola permitiendo 5 hit . Efraim ta wordo releva pa Igor Ras kende ta bay 1 inning y 1 tercio y ta permiti 2 careda limpi, 3 hit regalando 2 base por bola. Igor tambe ta wordo releva pa Everick Rincones kende a tira 2 tercio bon pa 33 pitch permitiendo careda limpi riba 3 hit. Rodney Kelly ta drenta ultimo y ta bay 1 inning y 1 tercio pa sera e wega. Diahuebs 16 di Mei na veld di Dragon Hitters campeonato lo continua pa 715pm Jay’s Tire vs Spuiters MIPA den categoria AA y pa 9pm Macuarima Spark Elektra vs Celebrities tambe den AA. Diabierna 17 di Mei na Pos Chiquito pa 715pm den categoria AA Royal Power Tat Fat Home Depot lo enfrenta Macuarima y pa 9pm Celebrities vs Jay’s Tire. Weganan di fast pitch di campeonato oficial di Aruba den ful swing. Jega tereno bin apoya bo equipo preferi.